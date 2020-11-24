Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yiyecek aramak için şehre inen tilkiyi eliyle besledi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, şehre inerek yiyecek aradı. Duyarlı bir vatandaş aç kalan tilkiyi eliyle besledi. O anlar kameraya yansıdı.
Şeyh Şamil Mahallesi'nde yiyecek arayan tilkiyi gören bir kasap, dükkanından getirdiği köfteyi aç kalan hayvana uzattı.
Esnafın "gel gel" diye yanına çağırdığı tilki, kasabın elinden köfteyi alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Esnaftan Haşim Eren Özdal da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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