Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu ulaşım kartları kapatıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Belediyesince 65 yaş ve üstü kişilere verilen toplu taşıma ulaşım kartları, yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında geçici olarak kullanıma kapatıldı.
Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, Çanakkale'nin son açıklanan risk haritasında çok yüksek riskli iller arasında yer aldığı hatırlatıldı.
Bu kapsamda salgın yayılımının önlenmesi için alınan tedbirlerin söz konusu olduğunun ifade edildiği açıklamada, "Kentimizin, yapılan son değerlendirmeler kapsamında kırmızı renkli, çok yüksek riskli iller arasında yer almasından dolayı 65 yaş ve üzeri kentlilerimizin toplu taşıma ulaşım kartları geçici olarak kullanıma kapatılmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 22:20
- 22:15
- 21:48
- 21:42
- 21:22
Sıradaki Haber
Hükümlülerin COVID-19 izni iki ay daha uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz