Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te sinema salonlarının faaliyetlerine ara verildi
Siirt'te COVID-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.
Buna göre, sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildi. Karara uymayanlar hakkında para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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