Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre, sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs'a kadar ara verildi. Karara uymayanlar hakkında para cezası verilmesi kararlaştırıldı.