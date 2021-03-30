Turizmde erken rezervasyon talepleri salgın nedeniyle düştü. Tatil planları son aylara kaldı. Ancak sektör temsilcileri rezervasyonların sezon içine yayılacağını düşünüyor.

Rezervasyon durumuna ilişkin bilgi veren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Normalde bu mevsimlerde yüzde 60-70 ürünler satılıyordu. Bu sene maalesef yüzde 20-30'lar civarında kaldı. Ama dünyada genel trend bu şekilde gelişiyor. Erken rezervasyonlar, biraz daha geç rezervasyon, sezon içine yayılan rezervasyonlar halinde devam edecek gibi görünüyor" dedi.

Rusya ve Ukrayna'dan charter seferleri başladı

Rusya ve Ukrayna'dan Türkiye'ye charter seferleri başladı. Nisan ayı itibariyle Rusya’dan Dalamana haftada 3 sefer gerçekleştirilecek.

Bağlıkaya, "İngiltere ile ilgili durum, nisanın ilk haftasında belli olacak. Avrupa ile ilgili durum da nisanın ilk haftasında belli olacak" diye konuştu.

Yerli turiste çağrı



Aşılanma oranlarının artmasıyla birlikte turizmin hareketlenmesi bekleniyor.

"Vatandaşlarımızın da bu turizm hareketini göz önünde bulundurarak erken rezervasyon yapmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü gerçekten yurtdışından talep arttıkça yuriçindeki fiyatlar da yükselecektir."



Sektör temsilcileri erken rezervasyonların sigortalı olarak yapılmasını tavsiye ediyor. Sigortalı rezervasyonların 24 saat kala iptal edilebileceği belirtiliyor.

