Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kerimümin köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, COVID-19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmesini sağlamak amacıyla Kerimümin köyünde karantina kararı alındı.
Köye, giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Samankaya köyündeki karantina kaldırıldı
Şarkışla ilçesine bağlı Samankaya köyünde ise 20 Mart'ta başlatılan karantina, sosyal izolasyon sağlandığı için kaldırıldı.
Sivas, Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği risk haritasında, çok yüksek riskli (kırmızı) 58 il arasında bulunuyor.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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