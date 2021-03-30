Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ayvalık'ta 130 kiloluk kaplumbağa sahile vurdu
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahile caretta caretta türü kaplumbağa ölüsü vurdu. 1 metre boyunda, 130 kilogram ağırlığındaki kaplumbağanın, balıkçı ağına takılıp, boğularak ölmüş olabileceği düşünülüyor.
Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta carettayı fark etti.
Dev kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
130 kilogram ağırlığında
Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayvanın üzerinde herhangi bir yara tespit edilmedi.
Muhtemelen bir balıkçı ağına takılıp, boğularak ölmüş olabileceği düşünülen 1 metre boyunda, 130 kilogram ağırlığındaki ölü caretta caretta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerce sahilden alındı.
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