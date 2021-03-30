Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde Karakoç Deresi deltasındaki kumsalda vatandaşlar hareketsiz haldeki caretta carettayı fark etti.

Dev kaplumbağanın öldüğünü fark eden vatandaşlar, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

130 kilogram ağırlığında

Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ekiplerinin yaptıkları incelemelerde hayvanın üzerinde herhangi bir yara tespit edilmedi.

Muhtemelen bir balıkçı ağına takılıp, boğularak ölmüş olabileceği düşünülen 1 metre boyunda, 130 kilogram ağırlığındaki ölü caretta caretta, Ayvalık ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerce sahilden alındı.