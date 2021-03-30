İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Yardımcısı Niyazi Erten'in başkanlığında yaptığı toplantıda, COVID-19'la mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

İstanbul'un çok yüksek risk grubundaki iller arasında yer aldığı anımsatılan kararda, kentte sokağa çıkma kısıtlamasının hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacağı anlatıldı.

HES kodu zorunluluğu

Daha önce, faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu gibi tesis girişlerinde HES kodu kullanılması zorunlu olacak.

Seyirci, refakatçi ve misafir alınmayacak. Tesisler 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilecek.

Yüzde 50 kapasite ile çalışacaklar

Lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yeme ve içme yerlerinde, dernek lokali, kıraathane, çay bahçesinde masalar ve koltuklar arası mesafe koşullarına göre açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasının devam edeceği kaydedildi.

Ancak bu iş yerlerinde aynı masada en fazla 2 kişinin aynı zamanda oturmasına izin verileceği açıklandı.

İnternet kafe, lunapark, hamam, sauna, bilardo ve masaj salonları gibi yerlerdeki uygulama da devam edecek.

Bu mekanlar da yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Paket servisler

Kararda, yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağı, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği vurgulandı.

Bu hafta sonu nikahlar yapılabilecek

Bu hafta sonu 3-4 Nisan'da daha önceden tarih almış nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerin katılımcı sınırlamasına uygun olmak kaydıyla yapılabilecek.