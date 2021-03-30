Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 20:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hükümlülerin COVID-19 izni iki ay daha uzatıldı
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, COVID-19 salgını nedeniyle izne gönderilen açık ceza infaz kurumlarındaki hükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart'tan itibaren iki ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
Genel Müdürlüğün, salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu açıklandı.
İzin süreleri iki ay uzatıldı
Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart 2021'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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