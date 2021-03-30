Genel Müdürlüğün, salgın riskinin ortadan kalkmaması sebebiyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu açıklandı.

İzin süreleri iki ay uzatıldı

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiriyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin 31 Mart 2021'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildi.