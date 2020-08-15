İlçeye bağlı Umurbey beldesinin Hacıgelen mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına havadan 3 helikopter, karadan da 11 arazöz ve çok sayıda işçi ile müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönüm arazi zarar görürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de helikopterle bölgeden geçerek yangını koordine etti.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Pakdemirli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hacıgelen mevkisindeki orman yangınını havadan koordine ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla hamd olsun yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları başladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum."