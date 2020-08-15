Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da kaza sonrası can pazarı: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen kazada, 1 kişi ölürken 4'ü çocuk olmak üzere 7 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.
Hadımköy Eski Edirne Yolu'nda, Arnavutköy yönünde seyreden ve plakaları tespit edilemeyen 2 araç, hatalı sollama nedeniyle çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: istanbul haber istanbul trafik kazasıSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:42
Sıradaki Haber
Muğla'da denize giren bir kişi boğuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz