Haber Giriş: Kaynak: AA
Balıkesir'de deniz botuyla açığa sürüklenen kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde tek kişilik şişme deniz koltuğuyla girdiği denizde, kuvvetli poyrazın etkisiyle kıyıdan açığa sürüklenen kişi, cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.
Akçay Plajı'ndan şişme deniz koltuğuyla denize giren Dinçer Güngör, kuvvetli poyrazın etkisiyle kıyıdan açığa sürükledi.
Kendi imkanlarıyla kıyıya dönemeyen Güngör, devriye görevi yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekibi tarafından bota alınarak, sahile çıkarıldı.
Etiketler: balıkesir haberSon Güncelleme: 15 Ağustos 2020 Cumartesi 20:29
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