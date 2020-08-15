Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 5 gözaltı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki operasyonda bombalı eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesiyle bağlantısı bulunduğu iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı emniyet ekiplerinin operasyonları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ üyesi M.A'ya yönelik soruşturma kapsamında zanlıyla bağlantısı bulunduğu şüphesiyle 5 kişi tespit etti.
Ekipler, ilçedeki farklı adreslere operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda örgüte ait dijital dökümanlar ele geçirildi.
Olay
İnegöl'de temmuz ve ağustos aylarında 5 mobilya imalathanesinin kundaklanmasına yönelik soruşturmada, kamera kayıtlarından M.A. isimli şüpheliye ulaşılmış, evine düzenlenen operasyonda gizli bölmelerde DEAŞ'a ait paçavralar, 3 patlayıcı düzeneği, canlı bomba yeleği ve bomba yapımında kullanılan materyaller ele geçirilmişti.
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