Bartın'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca COVID-19 tedbirleri kapsamında, salgınla mücadelede sosyal izolasyonu sağlamak ve virüsün yayılımına engel olmak amacıyla yeni kararlar alındığı belirtildi.

Kentte aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tespitler sonrası 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi dışında, nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır. Usulüne göre alınan, ilan ve tebliğ edilen bu kararların uygulanmasında ihmal ve kusuru görülenlerin, TCK'nin ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."