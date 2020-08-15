Olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana geldi. 6 katlı apartman 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gördü.

Yıkım için çevrede güvenlik önlemi alındı ve apartmanın yakınındaki binalar tedbiren boşaltıldı. Kontrollü yıkım sırasında bina büyük bir gürültüyle çöktü, etrafı toz bulutu kapladı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan olmadı, ancak çöken binanın bitişiğinde apartmanda büyük hasar oluştu. Bölgede güvenlik tedbirleri artırıldı.