Bursa, Batman, Kırıkkale ve Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik kararıyla ek tedbirler alındı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafındanCOVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı duyuruldu.

Açıklamada 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma konusuyla ilgili belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın 1. ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlid gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

[Fotoğraf: AA]

Kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağının bildirildiği açıklamada konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yürütüleceğine dikkat çekildi.

Batman'da da 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Batman Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların bugünden itibaren sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla her gün 10.00-17.00 saatlerinde dışarıda olabileceği, bunun haricinde sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşların, hastalığın bulaşma riskini artıran düğün, nişan gibi toplu organizasyonlara katılımlarının da bugün itibarıyla yasaklanmasına, gelin ve damadın annesi, babası durumunda olanların yasaklamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir" denildi.

Kırıkkale'de de kısıtlama getirildi

Kırıkkale'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, artan vakalar üzerine 65 yaş üstü vatandaşlara belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00-18.00 saatlerinde sokağa çıkmaları sınırlandırıldı.

[Fotoğraf: AA]

Açıklamada, "Değerli büyüklerimizin, dışarıda oldukları dönemde mutlaka maske ve mesafeye dikkat etmelerini, nüfus yoğunluğunun olduğu başta kapalı alanlar olmak üzere toplu taşıma, düğün, cenaze gibi alanlarda bulunmamalarını rica ederiz" denildi.

Sivas

Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktardı.

İl Salgın ve Denetim Merkezi ile tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi'nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.

Ayhan, kaymakamlarla da video konferansla görüşerek tedbirler hakkında bilgi aldı.