Akyaka Mahallesi Halk Plajı'nda denize giren Melike Kaya ile Esmanur Kaya ve Feyza Tamur, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunan vatandaşlar ile cankurtaranın durumu fark etmesi üzerine, iki kişi kıyıya çıkarıldı, Melike Kaya ise suda kayboldu.

[Fotoğraf: AA]

Sahil Güvenlik komutanlığı ekiplerince yapılan arama çalışması sonucunda Kaya'nın cansız bedeni, Halk Plajı açığında bulundu.

Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarılan Kaya'nın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Melike Kaya'nın, yaklaşık 3 saat önce olayın yaşandığı yerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştığı öğrenildi.