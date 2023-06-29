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Türkiye
İHA 29.06.2023 11:49

Çanakkale'de 1,6 tonluk 'Paşa' 210 bin TL'ye satıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de, Kurban Bayramı için 220 bin TL’ye alıcısını bekleyen 'Paşa' isimli 1,6 tonluk boğa 210 bin TL'ye satıldı.

Çanakkale'de 1,6 tonluk 'Paşa' 210 bin TL'ye satıldı

Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy'de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın, 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı.

Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğasını 220 bin TL’den satışa çıkardı.

Çanakkale'de 1,6 tonluk 'Paşa' 210 bin TL'ye satıldı

1 ton 600 kilo ağırlığındaki boğa bayramın 1’inci günü Ümit Erdem ve Turan Kaya’ya 210 bin TL’den satıldı.

Kurban alımı için ilk geldiklerinde ‘Paşa’ isimli boğanın dikkatlerini çektiğini belirten Ümit Erdem, "Boğayı almak 2’nci gelişimizde nasip oldu. Boğa sahibi Hasan kardeşimizde bize yardımcı oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kurbanımızı 210 bin TL’ye aldık. Allah kabul etsin. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun" dedi.

Çanakkale’de büyükbaş hayvan besi çiftliğinde 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş, boğasının bayramın 1’inci günü satıldığını belirterek, "Boğamız kendilerine hayırlı olsun. Allah kabul etsin" diye konuştu.

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Çanakkale Kurban Bayramı
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