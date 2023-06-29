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Türkiye
AA 29.06.2023 11:45

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çorum'un Boğazkale ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

İbrahim Şengül idaresindeki otomobil, ilçe girişinde Salim Tanışık'ın kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Adıgüzel, Hatice ve Ayşe Şengül ile Sultan, Livanur ve Miray Tanışık yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Boğazkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adıgüzel ve Hatice Şengül, buradaki müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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