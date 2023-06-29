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Türkiye
AA 29.06.2023 11:38

Kıyıköy Limanı'nda temizlik sürüyor

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı, Karadeniz'e kıyısı bulunan Kıyıköy beldesindeki limanda kum adacıklarının temizlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kıyıköy Limanı'nda temizlik sürüyor
[Fotograf: AA]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Denizdibi Tarama Başmühendisliği tarafından limandaki kum adacıkları tarak gemisiyle alınıyor.

Yaklaşık bir ay önce başlatılan çalışmalar kapsamında kumlar liman dışına çıkarılıp İl Özel İdaresi ekiplerince bölgeden götürülüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, kum adacıklarının temizlenmesinin ardından balıkçı teknelerinin limana daha rahat giriş yapabileceğini söyledi.

Kıyıköy Limanı'nda temizlik sürüyor

Şiddetli dalgalarla limanın girişinde kumların biriktiğini ifade eden Ekici, bu nedenle teknelerin limana girmekte zorluk yaşadığını dile getirdi.

Ekici, çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

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