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Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat bulundu22 Kasım 2019 Cuma 21:26 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 21:28
Çanakkale Boğazı'nda 1. Dünya Savaşı'ndan kaldığı tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS Görev Timi tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada mühimmatın 1. Dünya Savaşından kalma olduğunun tespit edildiği açıklandı.
Kumkale köyü mevkiinde tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS görev timi tarafından başarılı bir çalışma ile imha edildi.
Çanakkale/Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4whkHpzlQO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2019
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: 1. Dünya Savaşı sas mühimmat milli savunma bakanlığı