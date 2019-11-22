Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada mühimmatın 1. Dünya Savaşından kalma olduğunun tespit edildiği açıklandı.

Kumkale köyü mevkiinde tespit edilen mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı SAS görev timi tarafından başarılı bir çalışma ile imha edildi.

Çanakkale/Kumkale’de bulunan ve 1. Dünya Savaşından kaldığı tespit edilen bir mühimmat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın SAS Görev Timi tarafından kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/4whkHpzlQO — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 22, 2019

Kaynak: TRT Haber