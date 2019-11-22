Türkiye
Bingöl'de el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi22 Kasım 2019 Cuma 18:54 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 18:57
Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda girişine el bombası tuzaklanan sığınak imha edildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığınca Doğanlı köyü kırsalında yapılan arazi aramasında girişine el bombası tuzaklanan sığınak tespit edildi.
Alınan güvenlik önlemlerin ardından sığınak imha edildi.
Güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde terör örgütü PKK ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Bingöl PKK el bombası Sığınak