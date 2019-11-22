Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşil TOKİ Konutları'ndaki binanın 4. katında oturan İ.A., ailesinin evde olmadığı sırada henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden içti.

Eve gelen annesi G.A. ve babası İ.A. tarafından evde baygın olarak bulunan gencin hastaneye kaldırılması için olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri çağrıldı.

Gelen ekiplerce müdahale edilen olayda, İ.A'nın yanı sıra bu gence müdahale sırasında söz konusu kimyasal maddeden etkilendikleri belirtilen annesi G.A. ve babası İ.A. ile doktor, hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının da aralarında yer aldığı bazı kişiler, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu kişilerden İ.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay sebebiyle özel kıyafetli AFAD ekipleri ile polisler, İ.A'nın oturduğu 6 katlı binadaki vatandaşları tahliye edip incelemelerde bulundu.

Ekiplerin bölgedeki tedbirleri ve olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Valilikten açıklama: Menşei belli olmayan kimyasal madde

Erzurum Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Saat 14.00 sularında Aziziye İlçesi’nde ikamet eden 20 yaşındaki İbrahim Aratman isimli şahsın belirlenemeyen bir nedenden intihar ettiği bilgisi alınması üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Polis ve AFAD ekipleri intikal etmiştir.

İntihar eden şahıs ve maddeden etkilenen 3’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 17 kişi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır.

Hastanedeki müdahale ve olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”

Kaynak: AA