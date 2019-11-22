Türkiye
Bakan Dönmez: Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz22 Kasım 2019 Cuma 18:36 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 19:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğu Akdeniz'de dördüncü sondajı yapıyoruz. Buluncaya kadar aramaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili, "Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler: Sondaj fatih dönmez doğu akdeniz