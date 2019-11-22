Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarıyla ilgili, "Ülkemize ve kurumlarımıza birtakım tehditler yapılıyor olsa da hiçbirisini dikkate almıyoruz ve sonuna kadar da bu işi yapacağız." dedi.

Kaynak: AA