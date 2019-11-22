MİT ve Mersin Emniyeti terör örgütü DEAŞ'a ait kritik bilgilere ulaştı. Binlerce doküman ve dijital veri ele geçirildi.

O veriler arasında dünyanın değişik ülkelerinden terör örgütüne katılanların listesi de çıktı. TRT Haber o listeye ulaştı.

13 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı

14 Kasım'da istihbarat birimleri, Suriye'de bomba yapımı ve imalatı yapan bir kişinin Türkiye'ye geçtiğini belirledi. O kişiyi yakalamaya yönelik çalışma başlatan ekipler onunla birlikte 13 kişiyi gözaltına aldı, 3 kişi tutuklandı.

Listede 81 ülkeden 4 bine yakın isim bulunuyor

Bomba eğitimi alan teröristin adresinde biçok dijital veri ele geçirildi. O veriler incelenirken ülke ülke klasörlere ayrılmış halde dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılanların listesi bulundu.

TRT Haber'in ulaştığı o listede 81 ülkeden 4 bine yakın isim bulunuyor. Listenin başında 750'ye yakın isimle Suudi Arabistan yer alıyor. Onu 600'ün üzerinde isimle Tunus, 400'e yakın isimle Fas takip ediyor.

Avrupa ülkelerinden 350' ye yakın, ABD'den 10, Rusya'dan da 45 isim var.

Afrika ve Asya kıtasından da örgüte katılanlar bulunuyor.

Operasyonun ardından ele geçiren dijital verilerin incelenmesi de sürüyor.

Kaynak: TRT Haber