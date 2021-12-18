Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen gemi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de makine arızası nedeniyle sürüklenen, içinde 3 kişinin bulunduğu 8 metrelik tekne, ekipler tarafından çekilerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu açıklarında tekne makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Teknedekilerin yardım isteği üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' botu bölgeye sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
İçinde 3 kişinin bulunduğu 8 metre boyundaki tekne 'KIYEM-1' botuna halatla bağlanarak, Çanakkale Marina'ya çekildi.
Etiketler: Çanakkale
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