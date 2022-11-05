Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatılmıştı. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiği yeniden gemi geçişlerine açıldı.
Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini yitirmesiyle boğaz trafiği transit geçişlere açıldı.
Geçici süreyle durdurulan Lapseki-Gelibolu seferleri de yeniden gerçekleştiriliyor.
Etiketler: Çanakkale
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