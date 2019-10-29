Türkiye
Çanakkale Boğazı gemi geçişine açıldı29 Ekim 2019 Salı 17:46 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:50
Yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, ulaşıma açıldı.
[Fotoğraf: AA]
Sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle denizde görüş mesafesinin azalması üzerine Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatılmıştı.
Bölgedeki yoğun sisin etkisini kaybetmesinin ardından Çanakkale Boğazı trafiği normale döndü.
Kaynak: AA
Etiketler: çanakkale boğazı yoğun sis transit geçiş Deniz ulaşımı