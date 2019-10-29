Beytüşşebap Kaymakamlığınca, Beytüşşebap-Şırnak kara yolunda yapımı tamamlanan Şehitler Çeşmesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

"Terör örgütü Kürt halkının temsilcisi değil"

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Kaymakam İsmail Pendik, terör örgütünün Kürt halkının temsilcisi olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Siz Kürt halkının düşmanısınız. En büyük zararı Kürt kökenli vatandaşlarımıza siz verdiniz. Kamu hizmetlerini engellediniz. Kürtlere hizmet etmek için gelen doktorlarımızı öldürdünüz. Kürt çocuklarımızı eğitmek için gelen öğretmenlerimizi şehit ettiniz."

[Fotoğraf: AA]

Şehit ailelerine seslenen Pendik, "Peygamber Efendimize inşallah komşulardır. Allah onların mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Daha sonra açılışı yapılan çeşmeden Kaymakam İsmail Pendik ve Belediye Başkanı Habip Aşan su içti.

Törene, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Garnizon Komutanı Tahsin Saruhan, Cumhuriyet Savcısı Karip Tazegül, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, kurumlar, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA