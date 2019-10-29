Sağlık Bakanlığının 5 yıl önce başlattığı "dijital" ve "kağıtsız" hastane uygulamasında büyük başarı sağlandı.

Bu alanda iş birliği yapılan uluslararası akreditasyon kuruluşu Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğunun (HIMSS) standartlarına uyan, 5 Avrupa hastanesi en yüksek puanı aldı. Bu hastanelerin 2'si Türkiye'den. Yüksek puan alan hastaneler ise, İzmir Tire Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi.

Türkiye, sağlık turizminde de yüksek bir potansiyele sahip

HIMMS'in CEO'su Harold Wolf, beklentilerinin aşıldığını belirtti.

"Türkiye, diğer ülkelere kıyasla inanılmaz bir yerde. Kapasiteden ziyade çevre bilinci açısından da kağıttan dijitale geçiş çok önemli. Türkiye, bu modeli kullanmaya 5 yıl önce kendini adadı."

Uygulamanın ülke genelinde daha iyi sağlık hizmeti konusunda da çok etkileyici bir kullanıma sahip olduğunu belirten Wolf, "Türkiye, en yüksek seviye olan 6'ncı ve 7'nci hastane modellerinde kısa sürede dünyada ikinci oldu. Türkiye, dijitalleşme ve teknolojiyi kullanma konusunda oldukça prestijli bir konumda" dedi.

Kuruluş, Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısını da hayranlıkla izliyor. Wolf, Türkiye'nin sağlık turizmi açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu da söyledi.

Sağlık Bakanlığı, dijital ve kağıtsız hastane uygulamasını yaygınlaştırmak için HIMSS ile iş birliğini 5 yıl daha uzattı.

Kaynak: TRT Haber