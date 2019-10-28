Soğuk algınlığı veya nezle, genellikle kış döneminde ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık türü.

Bu hastalıklardan kurtulmak için birçok yöntem denemişizdir. Çevremizden portakal suyundan çinko ve pastillere, tavuk çorbasından sarımsağa, soğuk algınlığı ve nezle için birçok tavsiye duymuşuzdur. Peki bunlar gerçekten işe yarıyor mu?

Bu soruların cevabını Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Özön'e sorduk.

Nezle ve soğuk algınlığına en iyi ilaç nedir?

“Nezle ve soğuk algınlığı tanım olarak gripten farklı genellikle çok daha kolay ayakta geçirilen bir hastalık. Basit ağrı kesiciler, istirahat, bol sıvı alımı genellikle iyileşmek için yeterli olur. Düzenli beslenme ve takviye gıdalar ile bu hastalıktan kurtulmak mümkün.”

Nasıl önlem alınır?

Kış hastalıklarına karşı öncelikle hijyene dikkat edilmesi gerekiyor. Hava kirliliği de bu hastalıkları tetikleyen başlıca nedenler arasında...

“Viral hastalıklardan olan nezle ve soğuk algınlığının bakşa kişilere bulaşma ihtimali oldukça yüksek. Hasta kişilerden 1 metre uzakta durmak, kış döneminde el hijyenine özellikle dikkat etmek, ellerin göz ağız ve buruna değdirilmemesi önemli koruma yollarındandır.”

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Bu süreçte nelere dikkat edilmesi gerekir?

Enfeksiyonel bir hastalık olarak karşımıza çıkan nezle ve soğuk algınlığını atlatabilmek için yapmamız gerekenler basit.

“Hastalıklar esnasında etrafa ve risk grubundaki bireylere hastalığın bulaşmaması için öksürürken kolun iç yüzeyinin kullanılması,bol sıvı tüketimi, tek kullanımlık mendiller, ellerin sabunla yıkanması veya alkolle ovalanması önemlidir.”

Hemen antibiyotik tedavisine başlanmalı mı?

Antibiyotik bilinçsiz kullanımında ciddi risk oluşturan bir ilaç türü. Uzm. Dr. Ali ÖZÖN ise bu durumu şu şekilde anlatıyor:

“Antibiyotik viral hastalıklarda hiçbir işe yaramaz. Sadece antibiyotik yan etkileriyle karşılaşılır ve vücut floraları bozulur. Boş yere antibiyotik alımının ishal gibi yan etkileri vardır. Soğuk algınlığında yapılacak en iyi şey hastalığın semptomlarını azaltacak yollara başvurmaktır.”

Kaynak: TRT Haber