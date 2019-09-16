Bir zamanlar şarkıcı olma hayaliyle yanıp tutuşanların ilk durağıydı İMÇ Plakçılar Çarşısı.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Müslüm Gürses ve hatta Tarkan.

Hepsi müzik kariyerlerine bu çarşının basamaklarında adım atarken, bugün aynı hayalle yanıp tutuşan gençler, boş dükkanların kapılarına vurulmuş asma kilitlerle karşılaşıyor.

Geçmişte iğne atılsa yere düşmeyen çarşı, bugün artık müziğin dijital platformlara taşınmasıyla yalnızları oynuyor.

Plakla başlayan unutulmaz dönemler, önce kasete, kasetten de CD çağına geçişe ayak uydururken, müzik yapımcısı Mehmet Karlı bu sürece tanıklık etti.

Geçmişte çarşıda bir yapım firmasına sahip olan Karlı, müziğin dijitalleşmesinin ardından kepenk kapatan isimlerden.

Üç sene öncesine kadar çarşıda satışın devam ettiğini söyleyen Karlı, dijitalleşen müziğin sadece yapımcıları değil, çarşıda yer alan diğer esnafı da çok olumsuz etkilediğini söylüyor.

İnsanlar sadece gezmek için bile gelirdi

Fatih Yağmur, Unkapanı çıkışlı şarkıcılardan.

15 yıldır düzenli olarak çarşının yolunu aşındıran Yağmur, geçmişi mumla arıyor.

Çarşının geçmişte tüm Türkiye tarafından merak edildiğini, insanların sadece gezmek için bile geldiğini söyleyen Yağmur, sesi güzel olduğu için insanlara hiçbir ücret almadan albüm yapan firmaların olduğunu hatırlıyor.

İnsanların yüzüne dizi ve filmlerden aşina olduğu Recep Bülbülses de günümüzde hala çarşının müdavimleri arasında.

Geçmişte çarşıdan kamyonlar dolusu kaset ve plağın Türkiye’ye dağıtıldığını, günümüzde ise çarşının kaderine terkedildiğini söyleyen Bülbülses’e göre Unkapanı Plakçılar Çarşısı kendisi için bir alışkanlık.

“Borç para alıp, evini, arsasını, dükkanını satarak, buraya çok kişi geldi ama çoğu kayboldu gitti”.

Kalabalıktan yürüyemezdik

“İMÇ eskiden para fabrikasıydı” diyor çarşının söz yazarlarından Vural Şahin.

Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Ferhat Göçer gibi isimlere şarkı sözü yazdığını hatırlatan Şahin de, müziğin dijitalleşmesinin ardından çarşının unutulduğunu söylüyor.

Çarşıda kalabalıktan yürünmediği günleri hatırlayan Şahin’e göre işlerin bozulmasının önemli sebeplerinden biri de “Youtube”.

Çarşıdaki son müzik firmalarının geçmişin mirasını devam ettirdiğini söyleyen Şahin, imkanı olduğu sürece Unkapanı Plakçılar Çarşısı’nda kalacağını belirtiyor.

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

