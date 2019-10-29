29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden Ulus'taki ilk Meclis binasına kadar "kortej yürüyüşü" düzenlendi.

TBMM'nin Atatürk Bulvarı kapısından başlayan yürüyüş nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Bulvara çıkan yollar trafiğe kapatıldı, yürüyüş güzergahı çevik kuvvet polisleri ve dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Yürüyüş öncesinde TBMM bahçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehteran Birliği bir gösteri sundu. Ardından da saygı duruşunda bulunuldu.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra başlayan yürüyüşte, kortejin önünde motosikletli timler ve gaziler yer aldı. Kortejde askerler büyük boy Atatürk posteri taşıdı. Çeşitli okullardan gelen, Türk bayrakları taşıyan öğrenciler de yürüyüşe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, TSK Armoni Mızıkası, kuvvet komutanlıkları personelinden oluşan Karma Bando'nun marşları eşliğinde ilerleyen kortej, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı gazilerini temsil eden askerlerin yer aldığı "Tarihi Bölük" ile 15 Temmuz gazileri, askeri üstü açık araçlarla geçişi tamamladı.

Kortej yürüşünü Opera Köprüsü üzerinden izleyen bazı vatandaşlar da komandoların geçtiği güzergaha karanfil bıraktı. Komandolar, "Her Türk asker doğar", "Güçlü ordu güçlü Türkiye", "Vatan sana canım feda" sloganlarıyla yürüyüş kararı saydı.

Kortej yürüyüşünde yer alan mehter takımı da Melike Hatun Camisi önünde gösteri yaptı. Birinci Meclisin önüne gelen TSK Bandosu marşlar çalarken, Atatürk Bulvarı'ndan Ulus Meydanı'na ulaşan kortejin yürüyüşü, ilk Meclis önünde son buldu.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen kortej yürüyüşünü Türk bayraklarıyla izlemeye gelen vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı vatandaşlar ve çocuklar asker selamıyla kortejdekileri selamladı.



Kaynak: AA, TRT Haber