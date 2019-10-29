Türkiye

Mardin ve Adıyaman'da yollar göle döndü, evleri su bastı

29 Ekim 2019 Salı 17:15 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:22

Mardin ve Adıyaman'da şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak sonrası yollar dereye döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.