Türkiye
Mardin ve Adıyaman'da yollar göle döndü, evleri su bastı29 Ekim 2019 Salı 17:15 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:22
Mardin ve Adıyaman'da şiddetli yağış etkili oldu. Sağanak sonrası yollar dereye döndü, birçok ev ve iş yerini su bastı.
Mardin'de sabah saatlerinde başlayan sağanak Kızıltepe ilçesinde etkili oldu.
Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar su altında kaldı, rögarlar taştı. Araçlar su biriken yolda ilerlemekte zorlandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yağışlar çarşambaya kadar sürecek
Sağanak yağmurun etkili olduğu diğer bir il Adıyaman'dı.
Şiddetli yağış nedeniyle birçok evi su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Bölgede yağışlar çarşamba gününe kadar etkili olacak.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: yağmur şiddetli yağış Mardin Adıyaman