Çamlıca Kulesi'nde sona doğru12 Kasım 2019 Salı 21:01 - Son Güncelleme 12 Kasım 2019 Salı 21:07
İstanbul'da inşası devam eden yeni televizyon kulesindeki çalışmalar artık son aşamada. Beton kulenin dışını saran kaplama işleminde, son parçalar yerleştiriliyor.
Yapımı süren Çamlıca TV Kulesi'ndeki kaplama işlemleri bitmek üzere. Titizlikle süren çalışmalarda artık sona gelindi. İstanbul'un yeni televizyon kulesinin "son parçaları" yerlerine konuluyor.
Çamlıca tepesinde 2016 yılında başladı yapımı. İstanbul'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerin yerini alacak.
Yüksekliği 365 metre olan kule inşaatındaki çalışmalarda, işin büyük kısmı tamamlandı.
Betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümlerinin ardından kuleye kıvrımlı görüntü sağlayan yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirildi. Şimdi kaplama işlemleri sürüyor.
Alt bölümde süren çalışmalarda kaplama yapılmamış küçük bir bölüm kaldı.
Buranın da kapanmasıyla kulenin betonarme bölümü artık görünmeyecek. 7 vinç aynı anda çalışarak bu bölümü bitirmeye çalışıyor.
Kaynak: TRT Haber