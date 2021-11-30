Meteorolojinin uyarıları sonrası dün Kocaeli'de şiddetli fırtına etkili oldu. Rüzgar hızının 105 kilometreye çıktığı kentte, dün gece fırtına sebebiyle 123 çatı uçtu, 25 ağaç ve direk devrildi, tabelalar düştü, su taşkınları meydana geldi. Yine rüzgarın şiddetiyle 14 sera ve 6 araç zarar gördü, 2 minare yıkıldı, 11 tekne battı ve 60 trafoda elektrik kesintisi yaşandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kent genelinde toplamda 195 olayın meydana geldiği gün boyunca 8 kişi yaralandı, 1 kişi ise çatıdan düşmesi sebebiyle hayatını kaybetti.

Minare rüzgara dayanamadı

İzmit Arızlı Mahallesi'nde bulunan Arızlı Camii'nin minaresi de dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınaya dayanamayarak yan yattı. Minarenin yan yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, cami çevresinde bulunan evleri tahliye etti. Bölgede jandarma ve belediye ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Sarıcalar Camii minaresi ise tamamen yıkıldı.