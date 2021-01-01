Harman Mahallesi'ndeki Han Camisi'nin bahçesinde, tahta ve kullanılmayan eşyaların bulunduğu alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, cami bahçesinde hasar oluştu.