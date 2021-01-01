Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 22:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uzun namlulu silahla mezarlıkta gezen 2 kişi gözaltına alındı
Kayseri'de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında mezarlıkta silahla dolaşan iki kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde iki kişinin uzun namlulu silahla gezdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Mezarlık içerisinde arama yapan ekipler Y.S. ile B.Ç'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tehdit edildikleri için silah taşıdıklarını iddia etti.
İki şüpheli emniyete götürülürken, tüfeklere el konuldu.
Sıradaki Haber
Kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz