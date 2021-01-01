Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi ilçesindeki Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinde iki kişinin uzun namlulu silahla gezdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Mezarlık içerisinde arama yapan ekipler Y.S. ile B.Ç'yi gözaltına aldı. Yakalanan şüpheliler tehdit edildikleri için silah taşıdıklarını iddia etti.

İki şüpheli emniyete götürülürken, tüfeklere el konuldu.