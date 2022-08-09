Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 19:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Camcılar Camii'nde çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
İstanbul'da tarihi bir camide yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
İskenderpaşa Mahallesi'nde çevre düzenlemesi nedeniyle kapalı olan caminin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Polis, yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, caminin alt katında hasar oluştu.
Etiketler: İstanbul
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