Hastalık, ameliyat ya da diğer sağlık sorunları...

Bu gibi durumlarda evde istirahat edilmesi gerekebiliyor, çalışanlar devamsızlığın nedenini kanıtlamak için sağlık raporu alıyor.

İşveren, işgöremezlik raporu alan çalışanı SGK’ya bildirmek yükümlü. Ancak uzun süreli raporlarda işverenler çalışanları işe gelmeleri konusunda zorlayabiliyor, gerekli bildirimleri yapmıyor.

İşveren raporu bildirmezse 2 bin 502 lira ceza uygulanıyor

TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Ersun Civan, bildirimi yapmayan işverene uygulanacak cezayla ilgili şu bilgiyi verdi:

"İşveren olarak geç bildirdiğinizde, aylık asgari ücretin onda biri, hiç bildirmediğiniz tespit edildiğinde ise asgari ücretin yarısı oranında ceza uygulanıyor."

2022 yılı için ceza bedeli 2 bin 502 lira olarak belirlendi.

"Sık rapor alınması iş yerindeki işleyişi olumsuz etkiler"

İşverenler ise bazı çalışanların sürekli rapor almasının suistimale yol açtığını belirtiyor.

Civan, çalışanın rapor hakkı olduğunu söylese de sık ve devamlılık arz ettiği takdirde iş yerindeki işleyişi olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Uzmanlar bu tarz durumların önüne geçilmesi için rapor verilme nedenlerinin de araştırılmasının önemli olduğunu belirtiyor.