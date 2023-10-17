Çalınan küçükbaş hayvanı sosyal medyadan satışa koyan 2 şüpheli yakalandı

İlçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde yaşayan M.K. kendisine ait bir küçükbaş hayvanın çalındığını Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi.

Ekipler, çalındığı bildirilen küçükbaş hayvanın bir sosyal medya platformu üzerinden satışa çıkartıldığını belirledi.

Çalınan küçükbaş hayvanın sosyal medya üzerinden satışa koyan kişinin Tepebaşı ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, bu kişiye ulaşarak, küçükbaş hayvanı kendisine satan diğer şüphelinin kimlik bilgilerine ulaştı.

Küçükbaş hayvanı çalan şüpheli gözaltına alındı. Çalınan hayvan sahibine teslim edildi.

Diğer şüpheli hakkında ise "Hırsızlık malı satın almak" suçundan işlem başlatıldı.