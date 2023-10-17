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Türkiye
AA 17.10.2023 10:22

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yasa dışı faaliyeti olan kişi veya kişileri tespit etmek, suç ve suçluların bağlantılarını ortaya çıkartabilmek için yaptığı çalışmalarda Yunanistan'a kaçmaya çabalayan 6 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Ekiplerin bir başka operasyonunda ise "kasten adam öldürme" suçundan aranması olan 2 şüpheli ve bir düzensiz göçmen sınır hattında yakalandı.

FETÖ şüphelileri ile diğerlerinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göçmen de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Edirne FETÖ Sınır Güvenliği
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