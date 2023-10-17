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Türkiye
AA 17.10.2023 09:54

Mardin'de nişan töreni yapılan çocukların ebeveynleri gözaltında alındı

Mardin Kızıltepe'de "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Mardin'de nişan töreni yapılan çocukların ebeveynleri gözaltında alındı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

​​​​​​​Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Çocuklar koruma altına alınmıştı

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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