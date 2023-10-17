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Türkiye
DHA 17.10.2023 09:34

Bahisle köpek dövüştürenlere baskın

Sarıyer'de bahisle köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında yakalanan 24 kişiye toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

Bahisle köpek dövüştürenlere baskın
[Fotograf: DHA]

Bahisli köpek döğüşü yapıldığı ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler ihbarda adı geçen adrese sabah saat 05.00 sıralarında baskın yaptı.

Baskında köpek döğüşünde bahis oynayan 24 kişi yakalandı. Bu kişilere Kabahatler kanunun 34. Maddesi gereği toplam 97 bin 320 lira para cezası kesildi.

Organizatör hakkında yasal işlem başlatıldı

Köpek döğüşünü ve bahisleri organize ettiği ileri sürülen B.Ş. de gözaltına alındı. Yapılan aramada, 24 bin 350 lira, 5 adet köpek zili, 120 cm uzunluğunda köpek dövüşünde ayırma aparatı olarak kullanılan sopa, 1 adet köpek eğitim zili ele geçirildi.

Gözaltına alınan daha önceden 9 suç kaydı bulunan B.Ş. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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