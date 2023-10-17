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Türkiye
TRT Haber 17.10.2023 09:44

Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüsleri için yeni çalışma

Bakan Göktaş, Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik" dedi.

Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüsleri için yeni çalışma
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan engelli vatandaşların ayın sadece belirli günlerinde ücretsiz taşınacağına yönelik tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin ilgili kanun çerçevesinde düzenlenerek 2015 yılından beri sürdüğünü belirterek, ayın 1'i ile 4'ü arası ücretsiz yolcu taşıma kararının kanuna aykırı olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2023 yılında yaptıkları iki artışla destek ödemelerinin yüzde 100 artırıldığını hatırlatan Göktaş, “Son dönemlerdeki tartışmalarla birlikte esnafımızın mağduriyetini de göz önüne alarak gelir desteğinin iyileştirilmesine yönelik önümüzdeki yıl bir artış yapılması hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile yakın çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasındaki görüşmeler sürüyor

Bakanlık ile Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği arasında ücretsiz seyahat kapsamında ödenen gelir desteğine ilişkin görüşmelerin devam ettiğini bildiren Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Görüşmelerimizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımız başta olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla iş birliğine açık ve duyarlı bir yaklaşım sergileyerek ciddi bir yol kat ettik. Geldiğimiz noktada, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de kapsama alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliği çalışmalarında son aşamaya geldik. Gelir desteğinden yararlanmayan özel halk otobüslerinin de destekten yararlanacak olması esnafımızı rahatlatacak adil bir uygulama olacak. 65 yaş ve üzeri yaşlılarımız ile engelli vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınması uygulamasına destek olmaya devam edeceğiz"

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