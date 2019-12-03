Türkiye
Çadırı bırakamadı, metrelerce havaya yükseldi03 Aralık 2019 Salı 12:01 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:16
İstanbul Kadıköy'de, şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce havaya yükseldi.
İstanbul Kadıköy'deki Salıpazarı'nda geçtiğimiz hafta şiddetli rüzgar nedeniyle bir pazarcının çadırının ipi koptu.
Çadır havalanmaya başlayınca asılı kalan pazarcı, metrelerce havaya yükseldi. Çadırı bırakamayan pazarcıyı görenler şaşkına dönerken, bir kişide o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bir süre sonra çevredekilerin yardımıyla pazarcı yere indirildi.
Kaynak: DHA