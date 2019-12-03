Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne çarptı.

[Fotoğraf: İHA]

Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: İHA]

Yaralanan 16 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA