Türkiye
Kayseri'de beton mikseri halk otobüsüne çarptı: 16 yaralı03 Aralık 2019 Salı 11:22 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 13:22
Kayseri'de halk otobüsüne beton mikserinin çarpması sonucu meydana gelen kazada 16 kişi yaralandı.
Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan caddesi üzerinde, 27 AJE 35 plakalı beton mikseri, cadde üzerinde seyir halinde bulunan 38 AB 206 plakalı halk otobüsüne çarptı.
[Fotoğraf: İHA]
Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan halk otobüsünde bulunan 16 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralanan 16 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler: kaza kayseri halk otobüsü beton mikseri