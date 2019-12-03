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Çanakkale'de 95 düzensiz göçmen yakalandı03 Aralık 2019 Salı 11:15 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 12:21
Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 95 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA (arşiv) ]
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede yasa dışı geçişlerle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda yakalanan 74'ü Afganistan, 9'u Somali, 7'si Suriye, 4'ü Kongo, biri Fas uyruklu 95 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 92 can yeleği ele geçirildi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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