Afyonkarahisar'da Mevsimlik tarım işçisi olarak merkeze bağlı Bayramgazi köyüne gelen A.D., H.D. ile İ.D. kaldıkları çadırda ısınmak için odun ateşi yaktı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.D., H.D. ile İ.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.