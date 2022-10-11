Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çadırdaki ateşin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Afyonkarahisar'da kaldıkları çadırda yaktıkları odun ateşinin dumanından etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da Mevsimlik tarım işçisi olarak merkeze bağlı Bayramgazi köyüne gelen A.D., H.D. ile İ.D. kaldıkları çadırda ısınmak için odun ateşi yaktı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan A.D., H.D. ile İ.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Soba Zehirlemesi Afyonkarahisar
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