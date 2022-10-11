Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eskişehir'de minibüs tramvay durağına daldı
[Fotograf: İHA]
Eskişehir’de tramvay yolunda seyreden bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına daldı. Durağın boş olması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Halk Caddesi’nde bulunan tramvay durağında meydana geldi.
Tramvay yolundan ilerlemekte olan minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle minibüs, cadde üzerinde bulunan tramvay durağına daldı.
Kaza sonucu minibüste ve tramvay durağında büyük maddi hasar meydana geldi.
Kazanın olduğu anda tramvay durağının boş olmasıyla büyük bir faciadan dönülürken, yaralanan minibüs şoförü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Eskişehir
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