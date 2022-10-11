Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

[Fotoğraf: AA]

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen de ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.